Quarts de finale aller Ligue des champions : CR7 et le Real corrigent la Juve à l'extérieur (0-3)

Le match : 0-3

Double champion d'Europe en titre, le Real Madrid continue de faire des ravages en Europe. La Juventus avait à cœur de se rattraper de sa lourde défaite subie lors de la finale face aux Merengue en mai dernier (1-4) ? C'est raté. L'équipe de Zinédine Zidane a ébloui de sa classe le Juventus Stadium, en quarts de finale aller de l'épreuve (3-0), et déjà posé un pied et demi dans le dernier carré.





Efficace d'entrée, plus consistant, plus sûr de sa force, le Real Madrid a une nouvelle fois pris le meilleur sur le champion d'Italie, dans le sillage d'un gigantesque Cristiano Ronaldo. Comme à Cardiff, le Portugais a ouvert le score (3e). Vexée d'avoir aussi vite craquée, la Juve a, comme au pays de Galles, poussé, sans cette fois parvenir à trouver la faille.



Même si elle a parfois confondu vitesse et précipitation, l'équipe de Massimiliano Allegri aurait pourtant mérité de marquer au moins un but. Mais Navas a brillé dans le but madrilène (23e), Varane s'est montré déterminant à bout portant devant Barzagli (38e), Dybala a manqué de chance sur un coup franc (56e), alors qu'une main involontaire de Casemiro dans la surface n'avait pas été sifflée (44e) et que Kroos avait trouvé la barre sur une frappe monstrueuse (36e).



La suite ? Un chef d'œuvre de Ronaldo (voir ci-dessous) et un dernier but de Marcelo (72e) ont, sans doute, mis définitivement fin au suspense dans cette double confrontation. Averti, Sergio Ramos sera suspendu à Bernabeu, mais les Merengue, placés sur la voie royale, ne devraient pas en subir préjudice. Privés pour le retour de Betancur et de Dybala, expulsé pour un second avertissement (66e), la Juventus est confrontée à un improbable exploit. Et objectivement, on ne voit pas comment elle pourrait renverser cette situation.



L'Equipe