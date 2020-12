Quatre (4) élèves tentent de soutirer de l’argent à une dame, en lui promettant de supprimer ses vidéos nues

Quatre (4) élèves en classe de Terminal, ont été jugés mardi, par le Tribunal des Flagrants délits de Dakar pour extorsion de fonds et association de malfaiteurs. La présumée victime, Ndèye Fatou Dieng, comptable dans une école privée, a fait face à son beau-fils et sa bande qui ont tenté de lui soutirer de l’argent, en lui faisant croire qu’ils pouvaient supprimer ses vidéos nues qui se trouvaient sur des sites pornographiques.



Tout est parti de la publication des images et vidéos à caractère personnel de la dame Ndèye Fatou Dieng sur le compte Snapchat et des sites pornographiques par le fameux Kocc. Après avoir porté plainte contre X, le jeune Ousseynou Ka, par ailleurs beau-fils de la victime, a proposé à sa tante les services d’un informaticien pouvant l’aider à supprimer ses images et vidéos moyennant 150.000 F Cfa.



Sans discuter, la dame passe à la caisse. Ousseynou et ses amis au nombre de trois (3) ont ainsi décidé d’extorquer Mme Dieng qui est persuadée avoir seulement envoyé ses vidéos à son mari.



Reconnus coupables, les prévenus ont été condamnés à 2 ans assortis de sursis.