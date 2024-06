Quatre morts au Nicaragua, des centaines d'évacués au Mexique après de fortes pluies

Quatre personnes sont mortes, vendredi 28 juin, à Managua, capitale du Nicaragua, et des centaines de personnes ont été évacuées au Mexique, ont indiqué les autorités, en raison de fortes pluies dans plusieurs pays d'Amérique centrale. Les victimes, trois enfants âgés de 8, 9, 12 ans et leur père, ont été tuées par l'effondrement d'un mur de leur maison à Managua, provoqué par les précipitations, selon un communiqué du gouvernement nicaraguayen.



«Des mesures appropriées ont été prises pour assurer la sécurité des habitants du secteur», précise-t-il. Les pluies continues enregistrées sur la quasi-totalité du territoire nicaraguayen vendredi ont provoqué le débordement de rivières et des inondations dans plusieurs villes. Au Mexique, des centaines de personnes ont été évacuées vendredi dans une ville du centre du pays après que de fortes pluies et un canal de drainage bouché ont provoqué des inondations, ont constaté des journalistes de l'AFP.