Quel avenir pour le groupe Wagner en Afrique après la mort d'Evgueni Prigojine?

L’histoire du groupe paramilitaire russe Wagner est, de fait, intimement liée à la personnalité d'Evgueni Prigojine, avec la loyauté qu’il y inspirait et surtout l’hyper structure financière qu’il avait montée, souligne notre correspondant au Tchad, Carol Valade, co-auteur avec Clément Di Roma du documentaire « Centrafrique: le soft power russe ».



Mais les réseaux de Wagner sont profondément implantés aujourd’hui en Afrique. Ses hommes ont une bonne maîtrise du terrain et ils ont su se rendre indispensables, tant aux gouvernements dont ils représentent en quelque sorte l’assurance-vie qu’au Kremlin dont ils assurent le rayonnement sur le continent, à moindres frais.



Wagner, en fait, c’est une marque qui désigne une myriade de sociétés opérant avec une grande autonomie. Ainsi, ces sociétés qui génèrent d’importants bénéfices et vont probablement continuer d’opérer, que ce soit sous l’autorité d’un autre commandant de Wagner ou d’une autre société militaire privée.



En attendant, au Mali, où la société paramilitaire Wagner a récemment renforcé ses effectifs, la mort de Prigojine a été un choc, d’après notre correspondant régional, Serge Daniel. D’après les informations de RFI, dans des localités du sud et du centre du pays, les combattants de Wagner ont observé une minute de silence.



Mais, comme dans les allées du pouvoir, certains s’interrogeraient sur leur avenir. En principe, dans l’immédiat, il pourrait ne pas y avoir de grands bouleversements. Peut-être un changement de nom, s’interrogent certains.



Selon le département d’État américain, en échange de la présence de ses hommes sur le terrain, l’État malien verserait à la société Wagner environ 10 millions d’euros par mois. Tant que ce contrat sera respecté, il n’y aurait en principe pas de problème.



Au Mali, après la mort annoncée de Prigojine, le Kremlin pourrait rapidement reprendre les choses en main en présentant, par exemple, un nouvel interlocuteur au sein de Wagner au gouvernement malien. De leur côté, les autorités maliennes ont toujours affirmé qu’elles ne travaillaient pas avec la société paramilitaire mais avec des instructeurs russes.