Question d’actualité : Pds et alliés boycottent Mahammad Dionne

«Le Groupe Parlementaire Liberté et Démocratie a unanimement décidé de boycotter la séance de question au gouvernement prévue le 29 mars 2018 », ont déclaré les députés de l’opposition qui se sont rencontrés pour arrêter une position commune à adopter ce jeudi, à la venue du Premier ministre.

En effet, Mahammad Boun Abdallah Dionne doivt faire face aux parlementaires pour la traditionnelle «Question d’actualité » pour laquelle ils sont conviés.



Me Madické Niang, qui explique cette radicalisation de l’opposition, invoque la gestion du régime qu’il juge calamiteuse. Listant ces tares du régime, le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie rappelle entre autres «le manque de respect du gouvernement à l’égard de l’institution parlementaire », avec notamment l’incarcération de Khalifa Sall malgré son immunité parlementaire.



Parmi les griefs retenus contre Dionne et Cie, les parlementaires de l’opposition pointent du doigt «le non-respect des engagements du gouvernement pris devant l’Assemblée nationale. Les questions orales, les questions d’actualité et les questions écrites sont la preuve d’un dynamisme parlementaire qui n’existe pas au Sénégal».



Très en verve contre le pouvoir, Me Niang et Cie préviennent sur le «marasme total» qui guette le Sénégal et qui impose «des mesures urgentes et vigoureuses».



«C’est pourquoi, concluent-ils, Nous, députés du groupe liberté et démocratie et certains collègues députés non-inscrits, réunis dans ce cadre, avons décidé de ne pas assister à la séance des questions au gouvernement de demain. Nous refusons par cet acte de nous faire passer pour une tribune de communication d’un gouvernement en difficulté dans sa mission de prise en charge des préoccupations des Sénégalais».