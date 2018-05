Qui sont ceux qui ont commis les violences à Paris, lors du défilé du 1er mai ?

"Je n’ai pas le sentiment que les militants d’ultra-droite soient les bienvenus dans un cortège de 14.500 personnes qui se réclament plutôt de l’ultra-gauche", a réagi le préfet de police de Paris.



Leurs slogans, leur tenue noire et leur mode d'action ne laissent guère de doute : ce sont vraisemblablement des casseurs et sympathisants d'ultra-gauche qui ont commis les violences lundi en marge du défilé du 1er-Mai à Paris, mardi. Plus d'un millier d'individus ont saccagé des magasins à proximité de la gare d'Austerlitz et incendié des véhicules. Multipliant les tags et inscriptions anarchistes sur leur passage, se revendiquant comme des "black blocs" sur des banderoles, ils s'en sont pris à ce qui symbolise le capitalisme selon eux : un McDonald’s et des enseignes Renault et Mercedes.



Violences préméditées. Sur les murs de l'enseigne de restauration rapide saccagé, deux affiches revendicatives ont été placardées, dont l’une ironiquement adressée "aux familles des vitrines". On y retrouve les arguments de la mouvance d’extrême-gauche, anticapitaliste, mais sans aucun logo ni signature, preuve que ces violences étaient préméditées.