Qui sont les favoris des 8èmes de finale aller de Ligue des champions ?

Les huitièmes de finale aller de Ligue des champions 18-19 sont sur le point de faire trembler la planète football. Huit duels, huit grands affrontements : Manchester United-PSG, Rome-Porto, Ajax-Real Madrid, Tottenham-Borussia Dortmund, Olympique Lyonnais-Barcelone, Liverpool-Bayern Munich, Atlético Madrid-Juventus et Schalke 04-Manchester City.

Pour 'ProFootballDB', certains clubs sont plus favoris que d'autres et c'est en analysant les piques de performances et les valeurs de chaque effectif que les probabilités ont été déterminées.

Manchester United-PSG

Selon l'étude, l'éliminatoire disputée entre Manchester United et le PSG possède un léger favori : le club français, leader de son championnat et premier de son groupe. United s'est amélioré considérablement et tentera de donner tort à cette étude. Le PSG est favori

Rome-Porto Un des affrontements les plus équitables si on en croit les chiffres. La Roma a une probabilité de victoire de 49,1% alors que Porto compte sur 50,1%.Ajax-Real Madrid Pour jouer à domicile et pour sa bonne phase de poules, l'Ajax n'a rien à envier au Real Madrid. Les Hollandais ont un pourcentage de victoire de 49,1% et le Real Madrid de 50,1%. Léger avantage madrilène donc.Tottenham-Borussia Dortmund Superbe rencontre qui se profile à l'horizon à Wembley. Les Allemands, leaders du championnat et de leur groupe, comptent un avantage de 50,8%. Les 'Spurs' sont proches avec 48,4%.