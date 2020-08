Quique Setién vient d'être licencié par le Barcelone, Ronald Koeman devrait prendre la suite

Débarqué le 13 janvier dernier pour succéder à Ernesto Valverde, Quique Setién prend déjà la porte. Le technicien espagnol qui possédait un contrat jusqu'en juin 2022 a été évincé par la direction du FC Barcelone ce jour. Une décision qui fait suite à la déroute historique catalane en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2). Une humiliation qui a plongé le Barça dans un marasme sportif sans précédent. Car outre cet improbable revers, les Blaugranas bouclent une saison sans trophée, et ont vu le rival madrilène remporter la Liga avec brio.



Autant de griefs qui ont sonné les espérances de Setién sur le banc catalan. Quelques minutes après la débâcle de Lisbonne, Gerard Piqué réclamait du changement en interne et rapidement. Son président Josep Maria Bartomeu, confirmait de son côté que des décisions importantes seraient prises dans les prochaines heures. La première est donc l'éviction de l'entraîneur ibérique. Tout sauf une surprise tant celle-ci était devenue inéluctable après la gifle reçue face au champion d'Allemagne.



Koeman, le grand favori

« Réuni lundi, le Comité de Direction du FC Barcelone a annoncé que Quique Setién n'était plus l'entraîneur de son équipe première de football. Il s'agit de la première décision prise concernant la large restructuration de l'équipe première du Barça, qui se fera en accord avec l'actuelle Direction Technique et le nouvel entraîneur, qui sera dévoilé dans les prochains jours », a annoncé le club dans un communiqué officiel.





Désormais, les hautes sphères barcelonaises vont focaliser tous leurs efforts pour dénicher la perle rare au poste de technicien. Un profil capable de redorer le blason du FC Barcelone après une saison catastrophique sur tous les plans. Un coach qui saura fédérer tant en interne qu'au niveau de l'opinion publique. Ces derniers jours, les médias espagnols évoquent avec insistance la piste Ronald Koeman. Après avoir géré le cas Setién, la direction du Barça devrait effectuer d'autres annonces importantes dans les prochains jours. Plus que jamais, la Catalogne est en ébullition.