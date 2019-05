RCA: 34 personnes tuées dans des attaques du groupe armé 3R

C’est d’un ton ferme que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazagui, s’est exprimé : « Le gouvernement s’associe à la Minusca pour exiger de Monsieur Sidiki l’arrestation et la remise des auteurs de ces massacres aux autorités dans les 72 heures sous peine d’être tenu personnellement responsable et de répondre de ces actes. Le même délai est donné au mouvement 3R pour démanteler ses bases et barrières illégales faute de quoi la Minusca et le gouvernement prendront les mesures qui s’imposent ».



S’il a appelé à ne pas céder à la tentation des représailles, le ministre a dénoncé avec force de « tels actes de barbarie ».



Une violence que souligne la porte-parole de la Minusca, Ikavi Uwolowulakana : « La Minusca est particulièrement indignée par le caractère cruel de ces attaques qui, en plus d’être planifiées et coordonnées, témoignent de la volonté des auteurs de vouloir occasionner un grand nombre de victimes ».



La Minusca a aussi fait savoir qu’elle ne ménagera aucun effort dans la poursuite judiciaire des auteurs, commanditaires et complices de ce qui pourrait constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.



Mankeur Ndiaye, le représentant du secrétaire général des Nations unies en Centrafrique, a dénoncé ces « tueries ». « Les auteurs de tels crimes seront recherchés, arrêtés et traduits devant la justice », a-t-il affirmé sur son compte Twitter.