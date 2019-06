RCA: des militaires russes bientôt dans la Minusca

C’est le responsable de l’Afrique au sein du ministère russe des Affaires étrangères qui l’a confirmé à l’agence Interfax : les 30 militaires russes qui seront affectés à la Minusca, seront « bientôt » envoyés à Bangui. Andrei Kermasky ne donne cependant aucune précision quant au calendrier prévu par les autorités russes pour ce déploiement.



La Russie s’était engagée en avril dernier, auprès des Nations unies, pour envoyer ces hommes auprès de la Minusca – le décret signé par Vladimir Poutine précisait que le contingent comprendrait des observateurs militaires, des officiers et des spécialistes des communications.



Cette participation à la Minusca témoigne de l’intérêt croissant de la Russie pour la Centrafrique. Intérêt qui s’est manifesté par l’envoi d’armement et d’instructeurs militaires. Des investissements se sont multipliés également dans le secteur minier.



Une offensive tous azimuts qui n’a pas manqué d’irriter à plusieurs reprises la diplomatie française. À l’automne dernier, la ministre de la Défense Florence Parly avait ainsi dénoncé « des initiatives opportunistes et intéressées » dans une allusion à peine voilée à la diplomatie russe.