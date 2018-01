RCA: le leader anti-balaka, le général Andilo, condamné aux travaux forcés à perpétuité

La justice centrafricaine vient de condamner Rodrigue Ngaïbona, plus connu sous le nom du général Andilo, un leader anti-balaka, aux travaux forcés à perpétuité ainsi qu'à 118 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Il a été reconnu coupable des cinq chefs d'accusation (assassinat, vols aggravés, séquestration, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes de guerre et de munitions) pour lesquels il était jugé. Ses avocats ont d'ores et déjà annoncé qu'ils se pourvoiraient en cassation dans les trois prochains jours.