RD Congo: la lutte contre Ebola éclipse la gestion des autres maladies

Médecins sans frontières en RDC s’inquiète à propos de plusieurs épidémies en cours dans le pays. On parle beaucoup d’Ebola, des dizaines de millions sont mobilisés, et pourtant la rougeole - par exemple - fait aujourd’hui plus de morts (plus de 3 500).