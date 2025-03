RDC: 5 généraux de l'armée et de la police jugés à Kinshasa pour «lâcheté» devant le M23

À l’ouverture de l’audience, chacun des cinq généraux, dont en tête l’ex-gouverneur intérimaire du Nord-Kivu, portait ses galons. Leurs identités ont d'abord été déclinés. Ils sont tous passés par des grandes écoles militaires, certains ont même été formés en Europe. Ces généraux sont formellement accusés de lâcheté pour avoir fui Goma à bord d’un bateau privé, laissant leurs troupes sans commandement, lors de la prise de la capitale du Nord-Kivu.



Ils n’auraient pas respecté la consigne du président Tshisekedi qui ordonnait aux troupes « de rester dans la ville de Goma afin de la défendre armes à la main jusqu’au sacrifice suprême ». Une violation qui a fait perdre à l’armée d’importants équipements militaires et munitions, notamment cinq chars T55 répertoriés dans une pièce du dossier consulté par RFI.



Peine de mort encourue Le procès a été ouvert en présence du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. C’est lui qui avait ordonné la mise en accusation de ces officiers. À l’audience ouverte, le procureur général de l’armée, rappelant la « gravité » des faits, a expliqué qu’il ne souhaitait pas que les prochaines audiences soient médiatisées. Un huis clos pourrait être décrété dès la prochaine audience, le 20 mars 2025, consacrée à l’examen des faits.



Ils encourent la peine de mort, mais leurs avocats sont optimistes. « À première vue, lorsque nous avons compulsé les dossiers, nous nous sommes rendus compte que les dossiers étaient vides, pointe Maître Chicha Bokolombe. Nos clients ont été interpellés sûrement par les caprices des services. À l’évolution de l’instruction, comme nous le souhaitons, nous pensons que la haute cour pourra rendre la bonne justice pour innocenter nos clients généraux de la République qui sont encore loyaux et dont la république a encore besoin. »



Tous les accusés sont détenus à Ndolo, la plus grande prison militaire du pays, dans des conditions décriées par les avocats qui souhaitent voir leurs clients comparaître en hommes libres. « On a même sollicité une liberté contrôlée, chez les civils, on parle de résidence surveillée, mais l’auditorat général n’a pas répondu favorablement. Nous pensons réitérer la même demande à la haute cour. »