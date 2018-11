RDC: 7 casques bleus tués et 10 blessés dans une attaque (ONU)

7 casques bleus, dont 6 du Malawi et 1 de Tanzanie ont été tués mercredi en RDC au cours d'une opération conjointe menée par l'armée congolaise et la Monusco contre l'un des bastions de présumés ADF, annonce l'ONU ce jeudi soir. Un casque bleu est également porté disparu. On ignore sa nationalité. L'ONU qui était présente au sol et dans les airs, avec des hélicoptères de combat, assure avoir également capturé plusieurs ADF au cours des affrontements. Le Secrétaire général des Nations unies, Antionio Guterres exprime ses condoléances aux familles et appelle les groupes armés présents dans la zone à cesser leurs activités et à désarmer immédiatement.