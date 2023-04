RDC: Félix Tshisekedi demande des «résultats» au gouvernement remanié

Selon le compte-rendu lu par le porte-parole du gouvernement, Félix Tshisekedi a consacré l’essentiel de cette réunion à rappeler les priorités et le mode de conduite de ses ministres. Il les a ainsi appelés à l’observance stricte de la solidarité entre membres, à préserver le secret de délibération, la subordination hiérarchique et cultiver la collégialité.



« Vous avez l'obligation des résultats », leur a-t-il lancé dès le début de la réunion qui a duré trois heures et demie. À un peu plus de huit mois de la présidentielle, Il a exhorté ses ministres à « rester concentrés » sur les attentes de la population.



Il s’agit notamment du retour de la paix, la sécurité et de la défense du territoire. Des résultats attendus pour les vice-Premiers ministres Peter Kazadi et Jean-Pierre Bemba.



Tshisekedi attend aussi de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet devenu vice-Premier ministre en charge de l’économie, l’amélioration du pouvoir d’achat en stabilisation la monnaie nationale qui a dégringolé face au dollar américain. Il aura également la charge d’améliorer les conditions socio-économiques des populations.