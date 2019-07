RDC: Lamuka se réunit pour harmoniser ses vues

C’est sur l'avenue Panda, dans une des salles de réunion de Moïse Katumbi à Lubumbashi, que se déroulent les discussions de la plateforme Lamuka. D’après Christian Mwando, président national de l’Unadef (Union nationale des démocrates fédéralistes) et membre de Lamuka, la cellule politique vient de présenter son rapport aux membres du présidium à savoir Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Jean-Pierre Bemba est représenté par Eve Bazaiba, secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo (MLC). Pour l’heure les discussions se poursuivent à huis clos, assure Christian Mwando.



L’une des questions majeures au centre des discussions est la position commune à prendre vis-à-vis du nouveau régime. Martin Fayulu, ancien candidat à la présidence de la République, toujours convaincu de sa victoire, continue d’exiger la vérité des urnes. Une position soutenue aussi par Adolphe Muzito, ancien Premier ministre de la RDC. Moïse Katumbi préfère, lui, une opposition « républicaine et responsable ».



La réunion du jour est aussi une occasion pour Moïse Katumbi, actuel coordinateur de Lamuka, de passer la direction du mouvement à Jean-Pierre Bemba.