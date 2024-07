RDC-Ouganda: une rencontre a-t-elle eu lieu entre les délégués de l'AFC et ceux du gouvernement congolais?

Selon des sources ougandaises, la rencontre s'est tenue à l’Imperial Heights Hotel, dans la ville d'Entebbe, en Ouganda. La délégation de l’Alliance Fleuve Congo, l'AFC, comprenait Yannick Tshisola, René Abandi Munyarugerero de la branche politique, et John Imani Nzenze de la composante armée du mouvement qui compte en son sein aussi le M23. Leur ordre de mission a été signé par Corneille Nangaa, coordonnateur de l’AFC.



Du côté de Kinshasa, Jean-Bosco Bahala, coordonnateur du programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et Stabilisation, ainsi que d'autres personnalités civiles, étaient présents, selon ces sources. L'échange entre les deux parties s’est déroulé en présence d'au moins deux officiels ougandais. Plusieurs sources rapportent des échanges tendus qui se sont terminés sans résultat.



Kinshasa nie toute rencontre avec l'AFC

Jean-Bosco Bahala a confirmé sa présence à Kampala, mais a nié toute rencontre avec les délégués de l'AFC, expliquant qu'il se trouvait en Ouganda pour un programme de rapatriement des enfants congolais libérés par la rébellion ougandaise de la LRA. « Je n'ai pas rencontré les gens du M23, ma mission étant bien définie dans le cadre du DDR. Des esprits malins ont voulu profiter de ma présence à Kampala pour salir mon image et celle du gouvernement qui n'a jamais entrepris aucune démarche de négociation directe avec les terroristes du M23 », a-t-il dit à RFI.



À Kinshasa, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a été formel : « Aucune personne n’a été mandatée par le gouvernement pour une quelconque forme de discussion avec les terroristes en Ouganda. » La présidence de la République partage également la même position.