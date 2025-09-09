RDC - Sénégal: le Stade des Martyrs plein à craquer bien avant le coup d’envoi

Le coup d’envoi est prévu à 16h00 GMT, mais dès midi (heure locale), le Stade des Martyrs de Kinshasa affichait déjà complet. Selon Radio Okapi, des milliers de supporters avaient pris place bien avant l’heure pour ne rien rater de cette affiche tant attendue.

Quatre heures avant le match, l’enceinte mythique de la capitale congolaise, d’une capacité de 80.000 places, était quasiment remplie. À l’extérieur, d’autres fans tentaient d’accéder aux tribunes, mais les forces de l’ordre ont dû intervenir pour contenir la foule.

En tête du groupe B avec 16 points, les “Léopards” rêvent de retrouver la Coupe du monde, une compétition qu’ils n’ont plus disputée depuis 1974.



En face, les “Lions” du Sénégal (15 points), deuxièmes au classement, restent sur une impressionnante série de 22 matchs sans défaite. Une victoire leur permettrait de passer devant la RDC et de se rapprocher de leur objectif : participer à un quatrième Mondial, après 2002, 2018 et 2022.

Ce mardi 9 septembre, le Sénégal affronte la RD Congo pour le compte de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.