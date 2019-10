RDC: à Bukavu, Tshisekedi appelle à sortir du tout-minerai

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, séjourne à Bukavu, dans le Sud-Kivu, depuis le 7 octobre pour l’inauguration d’un nouveau laboratoire de transformation des produits agricoles de l’Institut international pour l’agriculture tropicale (I.I.T.A) à Kalambo.



Insécurité



Devant la foule sur la place de l’indépendance, le président Tshisekedi a évoqué la possibilité pour la RDC d’accroître son économie moyennant d’autres domaines comme, par exemple, l’agriculture et ne plus dépendre seulement des minerais considérés comme source d’insécurité pour le pays.



« Aujourd’hui, si l’insécurité règne, c’est à cause de nos richesses, a-t-il déclaré. Tout le monde nous les envie. Et finalement, nous, les Congolais, sommes les derniers à en profiter. C’est inacceptable. Notre défi, désormais, est non seulement de remettre de l’ordre dans ce secteur, mais également de diversifier notre économie pour pouvoir aller dans d’autres domaines qui vont permettre à la RDC de connaître une croissance exemplaire. Et dans ce domaine, il y a l’agriculture ».