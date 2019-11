RDC: colère de la population contre l'insécurité à Beni, la ville paralysée

Mobilisation importante dans la ville vendredi. Des barricades dans les rues et en plusieurs endroits, des témoins ont vu des épaves de véhicules en train de flamber. C’est toute une population déchaînée qui a déferlé vers la base des casques bleus, où - selon les mêmes témoins - les manifestants qui scandaient des slogans hostiles à la Monusco, ont fait tomber le mur de clôture.



Ils ont également décidé de camper sur les lieux jusqu’au départ de ces troupes, jugées inefficaces contre les attaques des ADF, ces rebelles ougandais qui, selon les habitants, poursuivent allègrement leurs entreprises macabres dans la région au nez et à la barbe des casques bleus.



Allégations démenties sur la radio onusienne par le commandant de l’opération Sukola 1. Pour le général Jacques Chaligonza, la Monusco apporte son appui dans les opérations contre les ADF. Des pourparlers sont actuellement en cours entre autorités provinciales et manifestants. Et, selon plusieurs habitants de Beni joints au téléphone tard dans la nuit, la population a décidé de rester dans la rue.



La population de Butembo, qui a observé vendredi une journée ville morte marquée par des manifestations de solidarité avec Beni située à plus de 25 kms, a décidé de se rendre en masse à Beni ce samedi.



"La population a manifesté son mécontentement. Elle ne s'en prend pas aux activités de riposte, mais comme il y a ville morte, nos équipes sont en stand-by.", confie le professeur Jean-Jacques Muyembe.