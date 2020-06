RDC: confusion politique dans la Tshopo

Avec des allures d'un coup de force, un haut gradé de la police apparaît à la télévision locale encadré par deux policiers. Au nom du comité provincial de sécurité, Jonas Kanakange, commissaire provincial de la police, apporte son soutien aux autorités locales qui, selon lui, restent en fonction. Pour cet officier supérieur, la motion de censure qui visait le gouverneur Walé Lufungula et son équipe a échoué parce que, ajoute-t-il, elle n’a pas obtenu la majorité des voix requises.



Le haut gradé met en garde quiconque tenterait d'affirmer d’autres résultats que ceux annoncés pendant la plénière. Sur 28 votants, il fallait en avoir au moins 15 voix en faveur de la motion. Mais seuls treize députés ont voté pour, tandis que dix l'ont rejetée, et cinq bulletins ont été déclarés nuls.



Curieusement, juste après le départ du gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale a changé d'avis. Pour lui, le gouverneur et son équipe sont bel et bien démissionnaires. Il y a eu erreur dans l'évaluation des suffrages exprimés, a-t-il soutenu. La confusion est à son comble à Kisangani, capitale de la province de la Tshopo. Le général Jonas Kanakange dit aussi que le conseil de sécurité a voulu prévenir le désordre.