RDC: des militaires et des Wazalendo accusés de commettre des exactions contre les civils à Bukavu

À travers une marche spontanée, les ressortissants de plusieurs villages de Kabare vivant à Bukavu se sont rendus au gouvernorat du Sud-Kivu pour faire part de leur indignation.



Maitre Pascal Mupenda est l’un des leaders de Kabare : « Je suis affecté ! Pourquoi les militaires qui devraient nous protéger sont ceux maintenant qui nous créent l’insécurité ? Malheureusement, nous comptons neuf morts. Nous voulons que tous ces militaires dégagent ! »



Autre scène, ce samedi, en pleine ville : des hommes en armes ont tiré des balles en l’air et au sol vandalisant boutiques et petits marchés sur leur passage, depuis l’entrée nord de Bukavu. Le gouverneur du Sud-Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi parle de sept morts à Kabare, des blessés et quelques armes saisies. Il appelle au calme.



« Nous tenons à rassurer la population. La commission d’enquête va être lancée tout de suite. Nous allons détecter les personnes qui sont responsables de ces violations des droits de l’homme et ces personnes seront traduites devant la justice. Je tiens à annoncer ici, que lorsque nous allons mettre la main sur ces inciviques, nous allons immédiatement organiser des audiences foraines, afin qu’elles soient jugées sur le lieu de l’incident », a indiqué le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi.



Les manifestants ont exigé une autre affectation pour ces militaires dans les 48 heures.