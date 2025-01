RDC: des tirs entendus dans Goma assiégée par le M23

Des tirs dans le centre de la capitale du Nord-Kivu, confusion à Goma







Les habitants ont fui la ville

L’intensification des combats dans la soirée près de Goma puis les tirs dans la ville ont poussé également des habitants de la capitale provinciale à traverser la frontière vers le Rwanda, dans la ville frontalière de Gisenyi, dans le district de Rubavu, où se trouve notre correspondante, Lucie Mouillaud.

Le groupe armé antigouvernemental du M23 soutenu par quelque 3.000 à 4.000 soldats rwandais, selon l'ONU, combattent l'armée congolaise dans la région depuis plus de trois ans, mais l'étau s'est resserré ces derniers jours.Après une réunion d'urgence dimanche soir, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné le « mépris éhonté » de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC.La ville de Goma compte environ un million d'habitants et autant de déplacés. La région vit une crise humanitaire chronique.Des bus sont positionnés à la frontière rwandaise, prêts à évacuer des personnels de l'ONU et leurs familles venant de Goma, selon la TV publique rwandaise RBA, rapporte l'Agence France presse. « Les membres du personnel de l'ONU et leurs familles qui ont travaillé en RDC » sont en cours d'évacuation de Goma, avec des bus à la frontière « en attente pour les transporter vers Kigali, où ils embarqueront sur des vols vers leurs pays respectifs », a indiqué RBA sur X.Des habitants de Goma nous signalaient ce lundi matin des coups de feu entendus dans les quartiers nord de Goma et en centre-ville. Une évasion massive serait en cours à la prison de Goma : la prison, qui compte environ 3.000 détenus, a été « totalement incendiée » à la suite d'une « évasion massive » qui a causé des « morts », selon une source sécuritaire à l'AFP. Des prisonniers en fuite ont été aperçus dans les rues alentours, a constaté une journaliste de l'AFP.Les habitants sont terrés chez eux, l'eau et l'électricité sont coupées. Hier déjà, dans l'après-midi, des tirs d'armes automatiques étaient entendus dans la ville, comme nous le raconte cet habitant.Les crépitements ont commencé dans l'après-midi, des tirs d'armes automatiques... il faut rester dans la maison»Selon nos informations, les hommes du M23 étaient aux abords de Goma hier en début de soirée et des tirs ont été entendus ensuite jusque dans les quartiers centraux de la ville, non loin donc de l'aéroport. Selon Bintou Keita, la responsable de la mission de l'Onu en RDC qui participait dimanche à la réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation en RDC, l'aéroport n'était plus fonctionnel pour des évacuations ou pour des opérations humanitaires et les routes menant à Goma étaient coupées.Le président kényan William Ruto a annoncé dans un communiqué réunir « dans les prochaines 48 heures » un sommet extraordinaire de la Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC) en présence des présidents Félix Tshisekedi de la RDC et du Rwanda Paul Kagame.Devant la Grande Barrière, Nathan et sa famille font partie des derniers habitants de Goma à traverser avant la fermeture de la frontière dimanche, en milieu d’après-midi : « Goma maintenant, c’est un champ désert, il n'y a plus de courant, il n'y a plus d’eau, la population fait du mieux possible pour pouvoir survivre. Les bombes se font entendre de plus en plus fort ! Il y a même des coups de feu, j’étais dans ma chambre et j’ai commencé à entendre des coups de feu. Je crois que c’est ce qui a alerté mon père pour qu’on puisse traverser et évacuer la ville. »« La peur, elle est là, on laisse nos biens, je viens qu’avec mon petit sac et la famille. On a tout laissé là-bas, on est venu tel qu’on est là, on n’est pas stable. On ne sait pas combien de temps, on va rester ici, on attend la situation, dès qu’elle finit, on va retourner à Goma, c’est chez nous » témoigne Alain Hemedi qui a, lui aussi, quitté la ville.Pour beaucoup, le passage de la frontière n’est qu’une étape avant de prendre la route pour rejoindre Bukavu ou d’autres villes au Burundi ou en Ouganda. « On ne peut qu’espérer, ce qu’on souhaite, c’est que la paix soit rétablie. On ne vit que de ça, depuis notre enfance, donc on espère que la paix soit rétablie, en tout cas, c'est le souhait de tout le monde », affirme Axel Cikomero, commerçant de Goma.