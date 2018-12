RDC: embuscade contre une équipe du ministère de la Santé et de l’OMS

En République démocratique du Congo (RDC), une délégation mixte du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est tombée dans une embuscade sur la route Beni-Komanda. L’attaque est attribuée aux rebelles ADF ougandais contre lesquels ont riposté des casques bleus de la Monusco.



L’embuscade a eu lieu au niveau de Mukoko, à quelques kilomètres de la localité d’Oicha. Des présumés ADF ont attaqué une équipe mixte ministère de la Santé publique/OMS qui se rendait à Komanda, en Ituri, en provenance de Beni, au Nord-Kivu.



Les casques bleus de la Monusco qui escortaient le convoi « ont aussitôt réagi », a expliqué un membre de l’équipe des experts, joint au téléphone. Immédiatement, le convoi a fait demi-tour sur Beni où il est déjà arrivé.



Pendant ce temps, les affrontements se poursuivaient entre les assaillants et les militaires de l’ONU.



La mission conjointe ministère de la Santé publique/OMS se trouve dans la région pour la surveillance de l’épidémie Ebola qui sévit dans le territoire de Beni et qui a été signalée récemment à Komanda, en Ituri.