RDC: fin de la première campagne gratuite de chirurgie cardiaque à Lubumbashi

C’est la première fois qu'une opération à cœur ouvert est effectuée à Lubumbashi. Cette campagne vise non seulement à sauver la vie des malades mais également un transfert des compétences au personnel soignant congolais car, jusque-là, les malades étaient transférés à l'étranger pour des soins. La campagne a été organisée par la fondation canadienne Centre médical diamant.



Seize spécialistes en chirurgie cardiaque ont conduit ces opérations au Centre médical Diamant, de Lubumbashi. Ils viennent des États-Unis, du Canada et de Suisse. Ils ont travaillé avec ĺe personnel soignant congolais, sur place, un moyen de transmettre des techniques de chirurgie cardiaque.



« Ah, c’est super ! »

Logaince Mbayo est un infirmier. Il a appris comment fonctionnent certains appareils: « La machine de circulation extra corporelle, j’ai lu cela dans les livres et vu sur internet. Mais ce n’est pas ce que j’ai vu en vrai. C’est exceptionnel ! Arrêter un cœur et ensuite utiliser une machine extra corporelle… Ah, c’est super ! »



Malgré sa qualité de chirurgien, le Docteur David Mutombo n’avait jamais pratiqué d’opération à cœur ouvert. Il vient de participer à une dizaine de chirurgies cardiaques: « J’ai participé à quinze opérations et j’ai vu beaucoup de choses à apprendre. On arrête le battement du cœur. On travaille pendant deux heures sur un cœur qui ne bat pas et puis on relance le battement cardiaque.... C'est quelque chose à voir, à maitriser et à assimiler. Je crois qu’avec les prochaines missions, nous aurons un peu plus grandi en chirurgie cardiaque, évidemment. »



Une dizaine d’autres médecins anesthésistes et chirurgiens ont aussi assisté à leurs premières chirurgies cardiaques. La Fondation Centre médical diamant espère qu’après cinq campagnes, les médecins congolais pourront mener cette chirurgie en RDC.