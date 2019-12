RDC: l’Église catholique en deuil pour les victimes des violences de l’Est

En RDC, les écoles, instituts supérieurs et universités qui dépendent de l'Église catholique restent fermés, ce lundi 2 décembre. C'est une décision de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu. Elle décrète une journée de deuil, de prière et de communion, en solidarité avec les populations touchées par les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo.