RDC: l’UE organise un nouveau pont aérien humanitaire vers Goma

Bruxelles annonce deux vols entre l’Europe et Nairobi, au Kenya, transportant en tout 180 tonnes de matériel médical et de fournitures alimentaires. Ces biens seront ensuite acheminés vers Goma lors de huit vols secondaires. Le premier a déjà quitté la capitale kényane mercredi et l’opération devrait se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’aout.



Objectif : atteindre le plus de personnes possible dans l’est de la RDC, une zone « où la situation déjà désastreuse continue de se détériorer », selon la Commission européenne. Le dernier pont aérien de l’UE vers la région, en partie financé par la France, avait pris fin en mai dernier après avoir convoyé 260 tonnes de fournitures.



Cette nouvelle opération intervient alors que, selon l’ONU, il y a actuellement plus de cinq millions de personnes déplacées dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri, majoritairement à cause d’attaques de divers groupes armés. L’Unicef s’inquiète également d’une épidémie de choléra.



Les Nations unies ont d’ailleurs récemment intensifié leurs interventions humanitaires dans la zone et appelé les donateurs à se mobiliser davantage pour la RDC.