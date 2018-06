RDC: l'avocat des militants Filimbi emprisonnés s'inquiète pour leur santé

Cela fait cinq mois que cinq militants de Filimbi sont détenus sans jamais avoir été présentés devant un juge. C'est ce que dénonçaient hier le mouvement citoyen, leur avocat et les familles, tous réunis lors d'une conférence de de presse à Kinshasa.



Pour rappel, Carbone Beni, coordonnateur de Filimbi et quatre de ses camarades ont été arrêtés alors qu'ils sensibilisaient la population à Kinshasa sur les enjeux de la marche lancée par le comité laïc de coordination pour soutenir l'accord politique signé sous l'égide de l'Eglise catholique.



Depuis, après plusieurs mois de mise au secret à l'Agence nationale des renseignements, seul Carbone Beni qui souffrait - entre autres - d'une crise d'appendicite a pu être soigné, il se trouve encore dans un centre de santé. Pour les quatre autres, c'est le statu quo. Personne ne leur a même signifié ce qui leur est reproché. Me Jacquemain Shabani est l'avocat de ces militants de Filimbi.