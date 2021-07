RDC: l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a rencontré Félix Tshisekedi à Kinshasa

Félix Tshisekedi et Laurent Gbagbo se sont rencontrés au cours de la cérémonie de mariage de Jean-Emmanuel Bemba, le fils de l'ex-chef de guerre congolais. Ils ont échangé des sourires, quelques mots, mais rien de plus. C’est à cette occasion que le président congolais a invité l’ancien chef de l’État ivoirien pour prolonger les discussions.



Une visite amicale

Finalement, la rencontre a eu lieu dimanche soir à la Cité de l’Union africaine, dans l’une des résidences officielles du chef de l’État congolais. Jean-Pierre Bemba et son épouse étaient également conviés à ces échanges privés autour d’un repas offert par le couple Tshisekedi. Très peu de choses ont filtré de cette rencontre que les proches de Félix Tshisekedi et ceux de Jean-Pierre Bemba qualifient « d’amicale ».



Retour à Abidjan le 8 juillet

En RDC, l’ancien président ivoirien bénéficie de tous les privilèges dus à son rang depuis sa descente d’avion vendredi. D’après les proches de Jean-Pierre Bemba, Laurent Gbagbo va se reposer encore quelques jours à Kinshasa et devrait quitter la capitale congolaise le 8 juillet.