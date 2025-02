RDC: le M23 et les soldats rwandais désormais à Bukavu, selon l'armée congolaise

En République démocratique du Congo (RDC), le M23 et les soldats rwandais ont poursuivi leur avancée dans le Sud-Kivu. Après une journée de flottement, d'après un porte-parole de l'armée congolaise, ils sont désormais à Bukavu, la capitale de la province, mais la situation reste confuse.



Ce dimanche matin 16 février, un porte-parole de l’armée congolaise confirmait la présence du M23 et des militaires rwandais dans la capitale provinciale. Présence dans plusieurs quartiers et notamment au poste frontière avec le Rwanda, à Ruzisi 1 et dans les locaux du gouvernorat.



Vendredi soir déjà, une source gouvernementale congolaise avait évoqué l’entrée du groupe armé en ville. Mais samedi, les informations étaient très confuses. Des scènes de pillages ont été rapportées. En début de soirée, des militaires FARDC étaient même de nouveau dans la ville, une information reprise par une communication de la présidence qui avait convoqué, samedi soir, un conseil de crise. Dans la nuit, des tirs ont été entendus jusqu’à la frontière avec le Rwanda et ce dimanche matin, des colonnes de rebelles étaient signalées en ville.



Situation calme à Kinshasa

À Kinshasa, la capitale, la situation est calme même si des appels à perturber les cultes avaient été lancés pour ce dimanche, en réaction à la mission de consultation que mènent actuellement des responsables des églises catholique et protestante. Ils se sont rendus, cette semaine, à Goma rencontrer les leaders du mouvement AFC/M23 et à Kigali où ils ont vu le président Kagame. Consultations qu’ils poursuivent en ce moment à Bruxelles.



Pour ce dimanche, les autorités congolaises avaient été très claires, ces derniers jours. Le gouverneur de Kinshasa a rappelé, à la télévision publique, que les rassemblements étaient toujours interdits dans la ville, depuis les débordements du 28 janvier. Appel au calme lancé par le ministre de la Communication, mais aussi par le chef du Parti au pouvoir, Augustin Kabuya, président de l’UDPS.



Néanmoins, des mesures avaient été prises par les forces de l’ordre pour sécuriser les cultes. Pas d’incident signalés, ce dimanche matin. La circulation en ville est fluide comme un dimanche normal. Les magasins qui, samedi soir, avaient fermé un peu plus tôt que d’habitude, étaient normalement ouverts ce dimanche matin.



À noter que la compagnie Air France ne desservira pas Kinshasa, ce dimanche 16 février et lundi 17 février. La compagnie maintient son vol vers Brazzaville, mais ne fera pas de boucle en RDC. Pas de raisons officiellement évoquées.



« On pleure quand même, on pleure… »

Alors que la journée d'hier, samedi 15 février, s'est démarquée par des scènes de confusion et de pillages, la situation semble quelque peu plus calme, ce dimanche matin, selon le récit qu'en fait un commerçant que nous avons pu joindre. Le M23 chercherait à gagner la confiance de la population et surtout à mettre la main sur les groupes de jeunes qui ont semé la confusion en sillonnant la ville armes à la main. Il s'exprime de façon anonyme - pour des raisons de sécurité – au micro de RFI.