RDC: le Sénat met en place un cadre de dialogue et de concertation avec les assemblées provinciales

Quatre jours de réflexion entre les sénateurs, les présidents des assemblées provinciales et des responsables des administrations des 26 provinces du pays ont abouti à la mise en place de cette structure.



Il faut veiller sur la bonne gouvernance des provinces et, conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, cette tâche incombe au Sénat, explique Modeste Bahati Lukwebo.



Pour le président du Sénat, le règlement intérieur de cette chambre prévoit d’instituer un cadre de dialogue et de concertation avec les assemblées provinciales. « A ce titre, nous avions estimé qu’il fallait formaliser ce cadre, de manière à ce que périodiquement nous puissions nous retrouver pour d’abord échanger les expériences. Deuxièmement, évaluer la situation telle qu’elle se déroule dans les provinces. Et vous le savez, ces derniers mois, il y a eu beaucoup de tumultes dans les provinces…



Pour mémoire, le Sénat est l'émanation des provinces mais si les sénateurs sont élus par les assemblées provinciales, ils n’ont pas de liens directs avec leurs terres d'élection.



Ce cadre de concertation devra se réunir une ou deux fois l’an afin de renforcer la gouvernance des entités décentralisées, explique encore Bahati Lukwebo. Parmi les questions à régler, figurent notamment celles de la fiscalité.