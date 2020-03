RDC: le premier centre de radiothérapie du pays a été inauguré à Kinshasa

La prise en charge des malades du cancer est difficile car trop coûteuse pour les Congolais. Le directeur du centre, Sulu Maseb A Mwang, compte sur les subventions de l’État pour permettre une prise en charge sur le long terme : « Quel que soit le pays, la radiothérapie coûte cher. Nous voulons que les soins soient gratuits parce que personne ne pourra supporter seul les soins. »



Manque de compétences



Il manque aussi des compétences au niveau local. Pour son centre, il a fait appel à des médecins expatriés. Du diagnostic au traitement, le cancer reste l’une des maladies les moins traitées; et pourtant celle dont la mortalité est la plus importante.



L’État ne dispose, à ce jour, d’aucune politique en la matière, regrette Bienvenue Lebwaze, président de la Ligue nationale contre le cancer (Linac) : « On est au point mort. Il n’y a pas encore de programme national de lutte contre le cancer. En RDC, on a eu plus ou moins 48 000 nouveaux cas en 2018. Ces chiffres, je sais qu’ils sont sous-estimés parce que beaucoup de cas de cancers passent inaperçus ou ils finissent leur course vers les églises ou vers les tradipraticiens. »



Besoin de quarante centres



Actuellement, les malades ayant les moyens vont se faire soigner à l’étranger. Mélissa Amisi Sharufa et sa fondation Bomoko sensibilisent les Congolais sur la prévention du cancer depuis trois ans : « Il y a des structures dans la lutte, mais soigner, on le fait un peu de manière anarchique. Pour se faire soigner à l’étranger avec notre expérience, c’est à peu près 70 000 dollars (environ 61 300 euros) par malade, parce que le malade ne voyage pas seul et fait généralement un séjour de quatre mois. »



Il faudrait au moins quarante centres de radiothérapie à travers le pays pour une couverture minimale, estime cette militante, en se basant sur les recommandations de l’OMS.