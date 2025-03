RDC: le président angolais exhorte les parties en conflit à observer une trêve à partir du 16 mars

João Lourenço, le président angolais et président en exercice de l’Union africaine, a appelé à un cessez-le-feu dans l’est de la République démocratique du Congo pour favoriser les négociations de paix entre le mouvement M23 et la délégation congolaise, indique l'agence de presse portugaise Lusa.



Dans une note publiée aujourd'hui par les services de presse de la présidence angolaise, João Lourenço, qui a agi comme médiateur dans le processus de paix, appelle les parties en conflit à cesser les hostilités à partir de minuit dimanche.



« Le cessez-le-feu devrait inclure toutes les actions hostiles possibles contre la population civile et la conquête de nouvelles positions dans la zone de conflit, dans l'espoir que ces initiatives et d'autres mèneront à la création d'un climat de détente qui favorisera le début des pourparlers de paix qui auront lieu prochainement à Luanda, entre la République démocratique du Congo et le M23 », indique la note.



Les pourparlers, organisés par Luanda, doivent avoir lieu dans la capitale angolaise le 18 mars, marquant la première fois que le gouvernement de la RDC accepte de négocier directement avec les rebelles du M23, qui, selon Kinshasa, sont soutenus par le Rwanda et avancent sur le territoire congolais.



Vendredi, João Lourenço a reçu au Palais présidentiel de Luanda un envoyé spécial de son homologue congolais, Félix Tshisekedi, qui n'a fait aucune déclaration à la presse.



Aucun détail n'a été divulgué sur la réunion, qui portera sur les questions de sécurité et de stabilité dans l'est de la RDC.