RDC: les autorités participeront-elles à des discussions directes avec le M23 à Luanda?

Il n'y a pas encore de clarification du côté de la présidence congolaise sur une éventuelle participation à la table des négociations. Pourtant, plusieurs analystes attendaient beaucoup du compte-rendu du conseil des ministres du vendredi 14 mars. Mais le sujet n’a pas été abordé par le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, qui assure que « le président a rappelé sa détermination à mettre tout en œuvre pour que nos populations, sous occupation actuellement, puissent être libérées très rapidement. »



Le sujet des négociations directes reste sensible. Il faut rappeler que c’est en effet la ligne rouge de Kinshasa, depuis maintenant trois ans et le début du conflit.



Pour la RDC, ces discussions ne peuvent se faire qu’au travers des processus déjà mis en place. Il y en a deux qui ont récemment été joints, à savoir celui de Luanda qui encadre les discussions entre Kinshasa et Kigali, et celui de Nairobi qui réunit, à une même table, les groupes armés ayant déposé les armes et le pouvoir central.



L’équation notamment pour la médiation angolaise est donc d’essayer d’inscrire la séquence à venir dans ce cadre.