RDC: les jeunes de la Lucha mobilisent pour protester contre la «politisation de la CENI»

En République démocratique du Congo, cela fait plus d’une semaine maintenant que le différend perdure entre confessions religieuses sur la désignation du président de la Commission électorale. Six des huit confessions reconnues par l’Etat ont déposé le nom de leur candidat, Denis Kadima. Les Eglises catholique et protestante, qui le soupçonnent d'être proche du pouvoir, estiment que c’est illégal et pointent que les pressions et menaces exercées sur les chefs religieux et d’autres candidats pour permettre cette désignation. Alors que l’opposition et une partie de l’Union sacrée ont suspendu leur participation à la CENI, plusieurs mouvements citoyens dont La Lucha appellent à manifester ce jeudi matin devant le siège du Parlement. Hier mercredi, ses militants mobilisaient déjà à Kinshasa.

