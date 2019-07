RDC : les religieux mènent la lutte contre Ebola

"Nous sensibilisons les gens sur l'importance d'avoir des désinfectants dans leur voiture et à la maison. Comme ça, on ne fait pas la prévention seulement à l'église, mais à la maison aussi. Et ça évite toutes la contamination", assure le pasteur Kamba.



La plupart des fidèles acceptent de se laver les mains. Mais un homme aux cheveux blanchâtres, lui, s'y oppose et rebrousse chemin.



Pour lui, la foi en Dieu est plus efficace que l'eau et le désinfectant. Une attitude que fustige le pasteur Janvier Bakungu de l'église Philadelphie Keshero.



"Dieu nous dit d'avoir la foi, de prier le Seigneur de nous aider à éradiquer cette maladie de la villa de Goma et de toute la province du Nord-Kivu. Dieu nous dit aussi de nous servir de notre intelligence. Cela veut dire quoi ? C'est respecter les codes de conduite que nous recevons des sensibilisateurs pour nous aider à éviter cette grave maladie", recommande le pasteur Bakungu.