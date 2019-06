RDC: neuf ans après leur mort, hommage à Floribert Chebeya Fidèle Bazana

Elle s’avance devant la tombe, elle dépose sa gerbe de fleurs, elle n’éclate pas en sanglots, mais elle ne peut retenir longtemps cette larme qui perle sur ses joues. Adélaïde est la sœur de Floribert Chebeya : « La détresse et la tristesse… Parce qu’il était pour moi un fils. Un fils, parce que je l’avais pris jusqu’à ce qu’il commence son travail pour défendre les opprimés du monde. »



À côté d’Adélaïde, Gina, le neveu de Fidèle Bazana, compagnon de Chebeya, espère qu’un jour la vérité éclatera : « Ce que nous demandons, c’est que la justice soit faite, que les vrais auteurs de ce crime soient jugés et condamnés. »



De son côté, la voix des sans voix appelle à la réouverture du procès et attend un geste de la part du président de la République Félix Tshisekedi. « Nous lui demandons de ne pas sacrifier la quête pour l’État de droit, au nom des intérêts de la coalition politique, avec l’ancien régime », explique Rostin Manketa, directeur exécutif de l’organisation.



L’ONG a également demandé que le général John Numbi Banza Tambo soit démis de ses fonctions d’inspecteur général des Forces armées de la RDC et qu’il soit déféré devant les juges. Il est considéré par la famille et les défenseurs de droits de l’homme comme le commanditaire de cet assassinat.