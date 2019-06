RDC: polémique sur des ordonnances nommant de nouveaux patrons

En RDC, c'est un désaccord de plus entre les deux forces politiques au pouvoir dans le pays. Cap pour le changement (Cach), celle du président au pouvoir, Félix Tshisekedi, et celle du président sortant, Joseph Kabila, le FCC. Les députés du groupe parlementaire Cach accusent leurs collègues du Front commun pour le Congo « d’outrage au chef de l’État » suite à des propos tenus par certains d’entre eux au Parlement, vendredi dernier. Dans un communiqué, ils dénoncent la remise en question des ordonnances nommant de nouveaux patrons à la tête de la société minière étatique la Gécamines et à la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC). Une démarche qui ne respecte pas les lois du pays, selon eux. C'est aussi ce qu'affirme le député de l'opposition Christophe Lutundula, du groupe parlementaire Mouvement social-G7.