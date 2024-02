RDC: première séance plénière de la nouvelle Assemblée nationale

Dans la salle de congrès du palais du Peuple, à Kinshasa en RDC, la tenue de ville est obligatoire, que ce soit chez les élus ou dans l’assistance. L’opposant Constant Mutamba enfile son abacost et marche sur une « canne de royauté ». Une posture de guerrier, selon lui, dans une assemblée dominée à plus de 90% par la majorité pro-Tshisekedi : « Nous allons veiller à ce que l’Assemblée nationale ne soit pas une chambre d’enregistrement encore moins une caisse de résonance du gouvernement. Nous allons activer le renforcement des mécanismes de contrôle de sorte qu’un ministre qui vole, qui gère mal soit sanctionné. »



« Je suis très pressé de de pouvoir assumer mon rôle »

Son regard tourné vers le perchoir, Gari Sakata, réélu du territoire de Bagata dans la province de Mai-Ndombe, a hâte de proposer des réformes : « Je suis très pressé de de pouvoir assumer mon rôle. Il y a un grand arsenal de lois de plusieurs secteurs mais qui ne trouvent pas à être appliquées. Maintenant on doit mettre le focus sur les lois à caractère fiscale et socioéconomique et surtout la réforme de la Justice. Que l’Assemblée puisse se focaliser davantage sur le contrôle parlementaire effectif. Pas de pacotille telle qu’on l’a connu. La législature passée - par exemple - on a connu aucune commission qui a fait du bruit, qui a laissé des traces, ce qui n’est pas normal. »



Mettre en exergue les « questions environnementales »

Sa barbe blanche taillée, Michel Moto qui en est à sa première expérience parlementaire voudrait s’attaquer aux rares thématiques dans le débat au Parlement : « Je suis élu du territoire de Walikale dans la province du Nord-Kivu. Nous sommes très engagés. Nous mettrons en exergue la sécurité alimentaire. Il faut que les gens se nourrissent. Il faut que nous redevenions producteurs de ce que nous mangeons et nous en sommes capables. Walikale est un vivier nourricier. En même temps nous allons aussi préserver notre environnement en mettant en en exergue les questions environnementales. »



Les députés ont encore plusieurs semaines pour valider les mandats, élaborer le règlement d’ordre intérieur et élire les membres.