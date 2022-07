RDC : trois Casques bleus et sept manifestants tués à Butembo (source policière)

Trois membres de la mission des Nations unies (Monusco) et sept manifestants ont été tués à Butembo, troisième ville du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) au deuxième jour de manifestations anti-Casques bleus, a-t-on appris du chef de la police urbaine.



Le bilan provisoire est de «trois morts parmi les membres de la Monusco, deux Indiens et un Marocain, et un blessé» et du «côté manifestants, sept morts et plusieurs blessés» ont été enregistrés, a déclaré à l'AFP le colonel Paul Ngoma, chef de la police de Butembo.