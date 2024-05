RDC: un citoyen polonais condamné à la perpétuité pour espionnage et sabotage

Mariusz Majewski a été arrêté en février avant qu’un tribunal militaire le condamne à la prison à perpétuité. Il est notamment accusé d’espionnage et sabotage des installations des forces armées de la RDC.



Selon les enquêteurs congolais, le Polonais devait « s'approcher de la ligne de front avec les miliciens Mobondo et prendre des photos de lieux sensibles et stratégiques ».



Des accusations que rejette la tante de Mariusz, la dernière personne à avoir eu des nouvelles du prisonnier polonais. Selon elle, il est simplement passionné de voyage et visite la RDC pour le plaisir.



Quand elle a entendu Mariusz, son neveu, elle l’a senti au bord de l’épuisement physique et mental. Elle espère que le gouvernement polonais va réagir pour le faire sortir de prison et prouver son innocence.



Mais depuis février, aucune action n’a été prise par les officiels polonais. Et laPologne a du mal à agir en RDC où elle n’a pas d’ambassade. Tout est piloté depuis l’Angola.



Mais le président polonais, Andrzej Duda, a voulu rassurer la famille. Il a promis qu’il se pencherait dans les jours à venir sur la question et tentera de résoudre cette affaire.