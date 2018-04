RDC: un journaliste accusé d'extorsion par le gouverneur du Kasaï-oriental

En RDC, le gouverneur de la province du Kasaï-oriental, Ngoyi Kasanji, affirme qu'Eliezer Ntambwe lui a demandé de l’argent pour ne pas diffuser une émission qui le mettait en cause. Me Hervé Diakiese, l'avocat du journaliste, assure que son client devrait comparaître libre.



« Eliezer Ntambwe a été auditionné après avoir fait l’objet d’un mandat d’amener, explique-t-il. A l’issue de cette audition, il a été gardé dans les locaux du parquet général, parce qu’il est sous mandat d’arrêt provisoire».



Mise en liberté provisoire



« Nous nous préoccupons d'obtenir sa mise en liberté provisoire, poursuit l'avocat, ou éventuellement, rêvons un peu, la levée juste de son mandat d’arrêt provisoire, pour lui permettre de comparaître en homme libre et d’offrir toutes les garanties des représentations, pendant que l’enquête suit son cours normal ».



En RDC, Eliezer Ntambwe est notamment connu pour avoir été l'un des rares journalistes à avoir été invité en Afrique du Sud, le mois dernier, au lancement de la campagne électorale de l’opposant Moise Katumbi.