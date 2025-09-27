RDC: une centaine de civils ont été enlevés dans l’Ituri par les miliciens Codeco, selon la société civile

Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au moins une centaine des civils ont été enlevés dans la province de l'Ituri dans une attaque des miliciens Codeco dans la soirée de mercredi 24 septembre 2025 à Lidda dans le territoire de Djugu. Les victimes des commerçants revenaient du marché de Bule. Ce nouveau drame s’ajoute à la situation instable dans le pays.

RFI

