RDC: verdict de 18 mois ferme de prison confirmé en appel pour Gérard Mulumba

Condamnation confirmée en appel pour l’opposant Gérard Mulumba, alias Gécoco... Il devra passer 18 mois derrière les barreaux pour offense au chef de l’Etat et injures à la mère de celui-ci. La défense de Gecoco rejette toutes les accusations et promet de saisir toutes les autres instances compétentes, au niveau national et au niveau international. La défense parle des infractions inexistantes et de déni de justice.