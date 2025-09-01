RTS : Pape Alé Niang dissout trois cellules stratégiques rattachées à la Direction générale

Dans sa décision n°1945 en date du 29 août 2025, le Directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, a procédé à la dissolution de trois cellules rattachées à la Direction générale.



«Sont dissoutes à compter de la date de signature, les cellules ci-dessous rattachées à la Direction générale : la cellule de Contrôle de gestion, la cellule Audit interne, la cellule Passation des marchés», selon le document officiel rendu public.



Cette mesure suscite des interrogations, car ces entités jouent un rôle clé dans la bonne gouvernance et la transparence financière. La cellule de Contrôle de gestion assure le suivi budgétaire et l’évaluation des performances, l’Audit interne veille au respect des procédures, tandis que la Passation des marchés encadre les appels d’offres et les contrats conformément à la réglementation. Leur suppression totale dépasse donc un simple choix administratif.



Interrogé par Le Quotidien, Pape Alé Niang a minimisé la portée de cette décision : « c’est juste une réorganisation. Et sortir ces cellules rattachées à la direction », a-t-il précisé.

