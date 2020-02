Racisme - André Villas-Boas revient sur l’affaire Moussa Marega

Ce week-end, nous avons pu observer quelque chose qu’on n’aime pas du tout voir dans un stade de football et même nulle part, d’ailleurs. Moussa Marega, l’attaquant du FC Porto, est sorti du terrain après avoir été victime de cris et d’injures racistes. André Villas-Boas, amoureux de Porto et ancien coach du club, s’est à nouveau exprimé sur le sujet.



« Le Portugal est un pays très accueillant pas de problème, ou des cas comme ça. Les cas singuliers peuvent sortir ce qui est malheureusement un point noir de la société actuelle. Pour moi c’est honteux. Absolument honteux de voir ça. Je pense qu’on a eu une bonne réaction, des sportifs et des politiciens dans le cas de Moussa et je pense que normalement, après cette réaction qu’on a eue, c’est plus facile de contrôler. Il y a aussi une implication de l’état pour punir. C’est dommage, on est un pays très accueillant », a-t-il ainsi analysé.



Foot Mercato