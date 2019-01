Racisme: L'appel de Koulibaly rejeté, Naples dénonce "une grave défaite pour le football

"C'est une grave défaite pour le football. On a raté une grande opportunité de combattre le racisme": Le Napoli a réagi avec tristesse et colère au rejet de l'appel de son défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, victime de cris racistes à San Siro mais suspendu deux matches après son exclusion en raison de deux cartons jaunes. "Un combat mené par l'UEFA et soutenu par le Napoli depuis de nombreuses années a été humilié. Mais cette défaite incombe aussi à tous ceux qui maintiennent, à tort, qu'il n'existe pas de racisme dans les stades, et que lancer des cris racistes aux personnes noires, aux Napolitains et aux Juifs ne concerne qu'une petite poignée de personnes", a ajouté Nicola Lombardo, un porte-parole du Napoli, très remonté par la décision de la Fédération italienne de rejeter la demande d'annulation de la suspension de Koulibaly.



