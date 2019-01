Racisme-Naples : devenu un symbole, Koulibaly s’en serait passé…

Victime de cris de singe lors du match contre l’Inter Milan (défaite 1-0) le 26 décembre, le défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly, est devenu un symbole de la lutte contre le racisme dans le football. Un statut dont le Sénégalais se serait bien passé…

"Est-ce que je suis heureux d’être devenu un symbole ? Oui et non. Non, car il est triste d’avoir encore à se battre contre les discriminations à notre époque. Moi, je crois que nous sommes tous égaux. C’est une valeur que je possède depuis que je suis enfant, et que j’essaye de transmettre à ma famille et aux gens que je côtoie. Donc dans un sens c’est une honte d’être devenu une ’icone’ à cause de ça, mais c’est aussi une bonne chose, parce que c’est quelque chose qui me tient à cœur et que je peux désormais évoquer. Je crois que c’est un combat très important", a souligné l’ancien Messin sur le site officiel du Napoli avant d’envoyer un message à tous les joueurs.

"Le foot est un sport très populaire dans le monde et peut servir à faire changer les mentalités. C’est aux joueurs, et pas seulement à moi, de montrer l’exemple et de combattre les discriminations. Nous avons déjà participé à de nombreuses initiatives, mais dans le futur, je crois que nous pouvons faire beaucoup