Racisme en Italie: deux Génois arrêtés pour avoir tabassé un Sénégalais

Une agression brutale contre un Sénégalais a été perpétrée par deux Génois âgés de 27 et à 35 ans. Ces derniers ont proféré des injures racistes avant d'attaquer et de bastonner le Sénégalais à cœur joie. Au point que le certificat médical d'arrêt de travail, au regard des blessures, à attesté de 30 jours de repos.



Heureusement que la police de la Gênes a été alertée par les témoins, rapportent nos confrères du journal "Les Echos". Chose qui a conduit à l'arrestation de deux Génois par les carabiniers italiens, pour coups et blessures aggravés contre un jeune ressortissant sénégalais.