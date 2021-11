Ralf Rangnick nommé entraîneur intérimaire de Manchester United

The Athletic' rapporte que Manchester United a conclu un accord avec Ralf Rangnick pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison en cours. Pour ce faire, il devra quitter le Lokomotiv Moscou, où il est actuellement directeur sportif et responsable du développement.



Manchester United et Ralf Rangnick ont trouvé un accord pour que ce dernier devienne le nouvel entraîneur intérimaire de Manchester United, en remplacement de Ole Gunnar Solskjaer. 'The Athletic' rapporte qu'il y a un accord total entre le club et Rangnick pour qu'il prenne les rênes des Red Devils jusqu'à la fin de la saison. Il occupera ensuite un autre rôle au sein du staff technique.



Le 'Times' indique que l'allemand aurait exigé de rester dans l'organigrame du club une fois son rôle d'entraîneur intérimaire terminé. Il occuperait alors un rôle plus ou moins similaire à celui qu'il exerce actuellement en Russie.



Concrètement, les Russes doivent encore lui donner la permission de se rendre en Angleterre pour commencer cette nouvelle aventure. Selon 'The Athletic' la direction de Manchester United, est confiante quant à l'issue du dossier. Ils espèrent pouvoir annoncer leur nouveau coach très prochainement.



Ce ne sera pas la première fois que Ralf Rangnick prend les rênes d'une équipe en tant qu'entraîneur. Il a dirigé le RB Leipzig avant de devenir directeur sportif et responsable du développement du Lokomotiv Moscou, où il est chargé de diverses tâches liées à la progression du club.